Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 11.00 04.06.2024

Вісімсот тридцять друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося 137 бойових зіткнень. Загалом російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням восьми ракет, 62 авіаудари із застосуванням 56 КАБів, здійснили понад 2200 обстрілів з різних типів озброєння, в тому числі 128 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Сили оборони України продовжують утримувати позиції та завдають вмілими діями втрати російським окупантам.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили п’ять районів зосередження особового складу, чотири засоби ППО, один артилерійський засіб і два склади боєприпасів противника.

А вже з початком цієї доби наші ракетні війська нанесли успішні удари по паромній переправі в тимчасово окупованому Криму та нафтовому терміналу в Краснодарському краї.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали близько 1290 осіб. Також нашими воїнами знищено 15 танків, 18 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, дві РСЗВ, три засоби ППО, 27 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 69 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки.

У ніч на 4 червня 2024 року ворог завдав удару по Дніпровщині двома крилатими ракетами «Іскандер-К», випущеними з території тимчасово окупованого Криму. Обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил. Внаслідок падіння уламків після російського ракетного удару є пошкодження цивільної інфраструктури.

Крім того, близько опівночі, противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два – знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два припинили своє існування.

Від початку цієї доби вже відбулося 28 бойових зіткнень. Загарбники здійснили один ракетний удар з використанням двох ракет та один авіаційний удар із застосуванням двох КАБів, 24 рази атакували дронами-камікадзе, 614 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

На Харківському напрямку з початку доби агресор активних наступальних дій не проводив. Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі.

За уточненими даними, за вчорашню добу ворог втратив на цьому напрямку 174 окупанти. Крім того, наші воїни знищили одну бойову броньовану машину, 12 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Пошкоджено сім артилерійських систем, вісім автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбито одну ворожу атаку поблизу Степової Новоселівки. Тривають бої в районі Синьківки. Ситуація контрольована. Втрат позицій не допущено.

За минулу добу на Куп’янському напрямку, за уточненими даними, загальні втрати ворога склали 125 осіб. Знищено один танк, два автомобілі та наземний дрон. Пошкоджено дві артилерійські системи та один зенітно-ракетний комплекс противника.

На Лиманському напрямку російські загарбники намагаються наблизитися до наших позицій неподалік Ямполя. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Краматорському напрямку з початку доби українські воїни відбивають штурмові дії ворога в районі Кліщіївки. Наші оборонці успішно стримують натиск, на окремих напрямках посилюють позиції.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування противника. На цей час ворог здійснив уже шість спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої та Птичого. Дві атаки відбито, чотири боєзіткнення ще тривають. Підрозділи Сил оборони докладають максимум зусиль для стримування російських загарбників та недопущення їх просування в глибину нашої території.

За уточненою інформацією, за минулу добу агресор втратив на цьому напрямку 116 осіб загиблими та пораненими. Знищено дві бойові броньовані машини, два засоби РЕБ і два автомобілі.

На Курахівському напрямку ситуація напружена. В районі Красногорівки ворог намагається відтіснити наші підрозділи із займаних позицій, триває бій.

На Времівському напрямку з початку доби вже відбито одну ворожу атаку поблизу Старомайорського. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Золотої Ниви. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, окупанти двічі намагалися потіснити українські підрозділи поблизу Кринок. Втрат наших позицій не допущено.

Слава Силам оборони!

Разом переможемо!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ