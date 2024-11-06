Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 16.00 06.11.2024

Ситуація на фронті залишається напруженою. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися вглибину територією України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу.

На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 99. Найгарячіше зараз на Покровському та Курахівському напрямках.

Окупант продовжує застосовувати авіацію та артилерію по прикордонним районам Сумської та Чернігівської областей. Під артилерійськими ударами опинились райони населених пунктів Волфине, Заріччя, Янжулівка, Рогізне, Бачівськ, Леонівка, Журавка, Павлівка, Біловоди, Красний Хутір, Басівка, Чуйківка, Миколаївка та Лісківщина, з РСЗВ ворог бив по Іскривщині.

За наявною інформацією, на даний час, ворожа авіація скинула сім керованих авіаційних бомб по території Курської області.

На Харківському напрямку російські терористи штурмували позиції наших підрозділів в районі Стариці, на даний час всі атаки ворога відбиті.

Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Кучерівка, Петропавлівка та Кругляківка, отримав гідну відсіч.

На Лиманському напрямку ворог намагається просунутися поблизу Дружелюбівки, Греківки, Торського та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже сім боєзіткнень, досі триває два.

Точиться два боєзіткнення на Сіверському напрямку неподалік Білогорівки, одну ворожу атаку наші оборонці вже відбили.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили одну штурмову дію поблизу Кліщіївки. Ворог активно застосовує авіацію, завдаючи ударів авіаційними бомбами по районах Міньківки та Привілля.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до чотирьох. Ворог атакував біля населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка, де наші захисники відбили дві атаки, ще два боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку впродовж дня агресор здійснив 24 атаки в районах Миролюбівки, Променю, Григорівки, Селидового та Новоолексіївки. Сили оборони стримують натиск та відбили 19 атак противника, п’ять боєзіткнень триває.

Напружена ситуація і на Курахівському напрямку, де від початку доби загарбник 39 разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Іллінки, Кремінної Балки, Новоселидівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки, завдав авіаційного удару по Дачному, на даний час тривають бої у 21 локації.

На Времівському напрямку наші війська відбили дві атаки в районах Трудового та Максимівки. Чотири боєзіткнення тривають поблизу Трудового.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбивають ворожий штурм в напрямку Новоандріївки. Також ворог застосовував бомбардувальну авіацію по Малій Токмачці, Омельнику та Вільнянці, скинувши вісім КАБів, некерованими авіаракетами завдав удару по Кам’янському.

На Придніпровському напрямку дві атаки загарбників успіху не мали.

На інших напрямках фронту суттєвих змін не відбулося.

Підтримуйте Сили оборони!

Боротьба триває!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ