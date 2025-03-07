Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 16.00 07.03.2025

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом, від початку доби відбулося 56 бойових зіткнень.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Пономаренки Сумської області. Крім того ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Розсоші та Попівка Сумської області.

Сьогодні українські воїни відбивають дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку. Ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Гранів.

На Куп’янському напрямку ворог штурмує позиції наших захисників неподалік Загризового, на даний час триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала сім разів, поблизу Греківки, Торського та в напрямках Нового і Новомихайлівки. Три боєзіткнення досі продовжуються.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував поблизу Білогорівки, отримав відсіч.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають чотири спроби окупантів просунутись вперед в районах Оріхово-Василівки та Часового Яру, ще два боєзіткнення вже завершились. Ворог завдав авіаудару по Часовому Яру.

На Торецькому напрямку противник 13 разів атакував неподалік Диліївки, Дружби, Дачного та Торецька. Одинадцять боєзіткнень тривають до цього часу. Авіаударів керованими бомбами зазнали Торецьк, Клебан-Бик та Костянтинівка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 11 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Олексіївка, Андріївка та Улакли. Сили оборони стримують натиск противника та відбили дев’ять атак, два боєзіткнення – досі тривають. Авіаударів зазнали Покровськ та Звірове.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку наші воїни відбили дві ворожі атаки поблизу Костянтинополя та Бурлацького. Ворог НАРами бив по Костянтинополю.

На Гуляйпільському напрямку загарбники завдали авіаудару по Залізничному.

На даний час наші війська відбивають два ворожі штурми на Оріхівському напрямку в районах населених пунктів Степове та П’ятихатки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

В Курській області українські оборонці відбили п’ять атак росіян, ще п’ять зіткнень досі тривають. Противник, від початку доби, завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 16 керованих авіаційних бомб та здійснив 185 артилерійських обстрілів.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте українське військо! Разом переможемо!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ