Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 16:00 10.04.2025

Від початку доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Постраждали від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони населених пунктів України, серед яких: Проходи, Есмань, Бобилівка, Кучерівка, Яструбщина, Уланове, Мар’їне Сумської області; Тимоновичі Чернігівської області. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Сумщини, зокрема Петрушівка, Осоївка, Угроїди, Мала Рибиця, Проходи та Великий Прикіл.

На Харківському напрямку Сили оборони відбили два ворожі штурми поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня чотири рази намагався просунутися до наших позицій у напрямку Піщаного та в районі Загризового. Три бойові зіткнення тривають досі.

Агресор збільшив кількість атак до восьми на Лиманському напрямку, атакував поблизу населених пунктів Нове, Ямполівка та в бік Дронівки, Греківки, Ольгівки, Котлярівки, Новомихайлівки, чотири бої наразі ще тривають.

На Сіверському напрямку противник здійснив за сьогодні вже чотири атаки, три з яких українські воїни вже відбили. Підрозділи окупантів намагаються просунутися у бік Григорівки та в районах Білогорівки і Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога, противник проводив наступальні дії поблизу Білої Гори та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог 16 разів намагався просунутися в районах населених пунктів Дружба та Торецьк. На даний час тривають три бойові зіткнення.

На Покровському напрямку ворог 27 разів розпочинав зіткнення різної інтенсивності в бік Олександрополя, Сергіївки, Котлярівки та поблизу населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Преображенка, Андріївка, Богданівка. Наші захисники відбили 22 ворожі атаки.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника поблизу населеного пункту Костянтинопіль та в напрямку Багатиря, одна атака досі триває.

На Гуляйпільському напрямку, в районі Привільного, на даний час завершилися три бойові зіткнення. Водночас, авіаударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Новодарівка та Гуляйполе.

На Придніпровському напрямку ворог провів дві марні спроби просунутись до позицій наших захисників.

На Курщині українські захисники відбили шість атак загарбників. Крім того, ворог здійснив 23 авіаційні удари, скинувши 34 керовані авіаційні бомби, а також завдав 207 артилерійських обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.

На Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони! Переможемо!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ