Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 16.00 17.12.2024

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Терористи продовжують вбивати українців, руйнувати українські міста і села ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 88.

Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Винторівка, Петрушівка, Новодмитрівка, Попівка, Новодмитрівка Сумської області; Відродженівське Харківської області; Михальчина Слобода Чернігівської області.

На Харківському напрямку противник завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по району населеного пункту Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку російські окупанти атакують Сили оборони в районі Лозової.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу Вишневого, Твердохлібового, Зеленого Гаю, Тернів та у Серебрянському лісі. П’ять боєзіткнень тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку ворог атакує райони населених пунктів Білогорівка, Сіверськ та Верхньокам’янське. Дві з восьми атак супротивника відбито – тривають бої.

Краматорський напрямок атакований в районах Часового Яру та Ступочок, три спроби росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій не мали успіху. Водночас противник скинув шість керованих авіаційних бомб поблизу Пазено та Васюківки.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районі Торецька, тривають три атаки противника, один штурм загарбників наші захисники успішно відбили.

На Покровському напрямку з початку доби російські загарбники здійснили 13 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Нового Труда, Новоолексіївки, Піщаного, Новооленівки та Новоєлизаветівки. Сили оборони стримують натиск та відбили шість атак противника, сім боєзіткнень – ще тривають.

На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 15 разів поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове та Янтарне. Дев’ять спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.

На Времівському напрямку відбулося п’ять ворожих атак неподалік Костянтинопольського, Сухих Ялів, Сторожового, Новосілки та Новодарівки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку сьогодні ворог активних дій не проводив.

Два боєзіткнення відбулися в районах Новоандріївки та Новоданилівки на Оріхівському напрямку.

Також один раз ворог, попри застосування штурмової авіації, без успіху атакував наших оборонців на Придніпровському напрямку.

Триває операція в Курській області. Від початку доби російські літаки завдали 3 удари п’ятьма КАБ. Українські воїни за сьогодні відбили 29 ворожих атак, до цього часу тривають чотири боєзіткнення.

Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ