Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 16.00 19.02.2025

Від початку доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Протягом доби противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Кучерівка, Олександрівка, Біла Береза, Кореньок та Широкий Берег Сумської області; Заріччя та Гута-Студенецька Чернігівської області.

На Харківському напрямку противник чотири рази намагався атакувати позиції Сил оборони поблизу населеного пункту Вовчанськ, до того ж завдав авіаудару в районі населеного пункту Чорноглазівка.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня один раз намагався просунутися до наших позицій в районі Петропавлівки, атаку успішно відбито.

На Лиманському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень поблизу Невського, Ямполівки, Колодязів та Григорівки. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку ворог атакує в районі Верхньокам’янського, триває бій.

На Краматорському напрямку противник три рази атакував в районах Часового Яру та Іванівського, наразі тривають два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку загарбники вісім разів атакували в районах Озарянівки, Торецька та Леонідівки. Наші захисники відбили всі атаки. Авіаудару зазнала Костянтинівка.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Вісімнадцять разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності поблизу населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Котлине, Надіївка, Андріївка та Улакли, чотири боєзіткнення тривають дотепер. Ворожі КАБи вдарили по Мирнограду та Покровську.

На Новопавлівському напрямку агресор 13 разів атакував в районах Костянтинополя, Роздольного, Нового Комара та Привільного, на даний час тривають шість боєзіткнень.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав ударів некерованими ракетами по Новодарівці та Гуляйполю.

Вісім разів окупанти намагались йти вперед на позиції українських підрозділів в районах Малих Щербаків, Новоандріївки та Степового на Оріхівському напрямку. Два боєзіткнення тривають дотепер, також ворог завдав удару по Кам’янському некерованими авіаційними ракетами.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курщині українські захисники відбивають три атаки загарбників, всього на даний час вже зафіксовано 12 боєзіткнень. Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинувши 11 керованих бомб по населених пунктах та позиціям Сил оборони, крім того, здійснив 296 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

Приєднуйтеся до Сил оборони!

Переможемо! Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ