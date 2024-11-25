Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 16.00 25.11.2024

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби вже відбулося 116 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському та Покровському напрямках.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів на Сумщині постраждали, зокрема, громади населених пунктів Біловоди, Басівка, Новеньке, Миропільське, Журавка, Рожковичі, Волфине та Уланове. Степок потерпів від ударів авіації армії терористів.

На Харківському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів, в районах Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані. Ще точяться три боєзіткнення. Також ворог завдав авіаудару КАБом по Питомнику.

На Куп’янському напрямку з початку доби російські окупанти 13 разів проводили наступальні дії біля Новомлинська, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Зеленого Гаю. Одне боєзіткнення триває. Противник активно застосовує авіацію, скинув авіабомби в районах населених пунктів Великий Бурлик, Куп’янськ, Кругляківка та Богуславка.

На Лиманському напрямку противник чотири рази атакував біля Греківки та Торського. Один бій ще триває. Завдавав авіаційного удару по Іванівці.

На Краматорському напрямку ворог тричі намагався просунутися в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти чотири рази намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Торецька та Дачного, на даний час триває два бої.

На Покровському напрямку противник здійснив 29 штурмових дій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Григорівка, Петрівка, Даченське, Пушкіне та Пустинка. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 20 атак, наразі ще точаться дев’ять боїв.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 27 раз поблизу Сонцівки, Берестків, Курахового, Успенівки, Єлізаветівки та Ганнівки. 23 спроби окупантів просунутися вперед вже відбито. Бої тривають – найгарячіше на цей момент біля Курахового. Авіація противника завдала удару по Дачному.

На Времівському напрямку противник дев’ять разів йшов на штурм позицій наших захисників поблизу Рівнополя, Новодарівки та Сухих Ялів. Два боєзіткнення триває, також під удари авіації ворога потрапила Велика Новосілка.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався штурмувати наші позиції в районі Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили дві ворожі атаки, противник завдав авіаудару НАРами по Ольгівці.

На Курщині Сили оборони відбили десять атак ворога, ще вісім боєзіткнень тривають, за сьогодні противник завдав чотири авіаудари, скинувши шість керованих авіаційних бомб по своїй території.

На інших напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте Збройні Сили України!

Переможемо!

Генеральний штаб ЗСУ