Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 16.00 31.08.2024
Від початку доби ворог продовжує наступальні дії, кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 109. Найбільш активний противник на Покровському і Курахівському напрямках.
Сумська та Чернігівська області потерпають від артилерійських обстрілів з території російської федерації. Так, під ворожий вогневий вплив потрапили 15 районів різних населених пунктів. Серед них Хрінівка, Уланове, Велика Писарівка, Славгород та Степок. Сопич обстріляно двічі, а Порозок – тричі. Авіабомбами російські терористи цілили, зокрема, по Глухову, Манухівці, Журавці та Ободах.
На Харківському напрямку на даний час триває атака противника у районі Вовчанська. Липці і Малі Проходи потрапили під вороже бомбардування.
На Куп’янському напрямку противник 12 разів починав штурмувати позиції наших підрозділів біля Синьківки, Колісниківки і у бік Лозової. Половина з цих боєзіткнень ще тривають.
На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Твердохлібового, Невського, Новосадового, Діброви та у Серебрянському лісі. Три боєзіткнення завершилися без успіху для противника, а три – продовжуються. Окупанти били НАРами з гелікоптерів Ка-52 по Сергіївці.
Намагається ворог знайти слабину в нашій обороні на Сіверському напрямку. Поблизу Верхньокам’янського, Виїмки, Званівки та Спірного провів сім атак. Отримав жорстку відсіч. Бої неподалік Виїмки і Верхньокам’янського ще продовжуються.
На Краматорському напрямку загарбники розпочинали 12 штурмів біля Калинівки, Часового Яру, Андріївки і Кліщіївки. Три з них ще не завершено. Ворог зазнає втрат. Концентрує зусилля у районах Калинівки та Андріївки.
На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до дев’яти. Вісім з них наші воїни зупинили. Бій ще точиться в районі Неліпівки, де ворог атакує найактивніше.
На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 23 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах семи різних населених пунктів. Найбільше боєзіткнень, майже половина, пройшли біля Новогродівки. Селідове та Покровськ зазнали ударів КАБами.
Зафіксовано 21 ворожу атаку у бік Українська, Лісівки, Галицинівки, Георгіївки та Костянтинівки на Курахівському напрямку. У районах Георгіївки і Костянтинівки окупанти прикладали основні зусилля – провели одинадцять та п’ять штурмів відповідно.
На Времівському напрямку тривають два боєзіткнення неподалік Вугледара та Времівки. Ще тричі ворог проводив атаки у бік Макарівки – отримав жорстку відсіч.
На Оріхівському напрямку окупанти безуспішно атакували тричі, біля Малої Токмачки і Роботиного. По Рівнополю випустили двадцять некерованих авіаракет з озброєння вертольотів.
На Придніпровському напрямку успішно відбито один ворожий штурм.
На решті напрямків без особливих змін.
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