Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 16.30 15.05.2024

Окупанти й надалі концентрують найбільші зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках. Тут вони атакували українських захисників 52 рази. Українські воїни відбивають ворожі атаки, активно працюють засоби вогневого ураження та безпілотні системи Сил оборони України.

Російські загарбники завдали ракетного удару по місту Миколаїв, а також авіаційного удару по середмістю Херсона.

На Харківському напрямку відбулося 4 бойових зіткнення. Противник робить спроби потіснити наші підрозділи в районі Вовчанська. Наші воїни дають відсіч, ведуть вогонь на ураження, а в місті продовжують прочісувати північно-західну околицю.

Повторно завдав авіаційних ударів в районах Липців та Малої Данилівки, а також використав авіацію для ударів по районах Волохівки та Земляного Яру.

На Куп’янському напрямку ворог 25 разів атакував в районах Стельмахівки, Синьківки, Берестового, Новоєгорівки, Піщаного, М’ясожарівки та Твердохлібового. Наші захисники вживають всі необхідні заходи для стримування агресора.

На Краматорському напрямку російські окупанти 5 разів проводили штурмові дії поблизу Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. У свою чергу наші воїни здійснили контратакувальні дії з метою покращення тактичного положення на окремих ділянках. Ворожого авіаційного удару зазнав Часів Яр.

На Покровському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 27. Найбільшу активність противник проявляв в районах Новоолександрівки, Нетайлового та Уманського. Завдав авіаційний удар біля Воздвиженки. Обстановка на цьому напрямку динамічно змінюється: на окремих ділянках внаслідок задіяння інтенсивного вогневого впливу противник мав обмежений тактичний успіх, на інших – Сили оборони України відновили втрачене положення.

На Курахівському напрямку наші війська відбили 6 атак загарбників в районах Красногорівки, Парасковіївки та Водяного.

На Оріхівському напрямку ворог продовжує спроби прорвати нашу оборону неподалік Старомайорського. Лише в районі цього населеного пункту окупанти провели 18 штурмових дій. В районі Роботиного з початку доби відбулося 4 бойових зіткнення, змін положення наших військ не відбулося, ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку бойові дії продовжуються біля населеного пункту Кринки, де відбулося 4 бойових зіткнення.

На інших напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

Підрозділи Сил оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника та стабілізації обстановки.

Підтримуйте українських захисників! Переможемо разом!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ