Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18.00 03.02.2023

Триває триста сорок п’ята доба російського широкомасштабного вторгнення.

Протягом доби російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Барвінкове Харківської області, є жертви серед цивільного населення. Окрім того, ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, зазнає великих втрат в особовому складі та військовій техніці.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час, продовжуються обстріли військами російської федерації населених пунктів поблизу державного кордону. Під вогневий вплив потрапили райони населених пунктів Тимоновичі і Грем’яч Чернігівської області; Рожковичі, Товстодубове, Студенок, Старикове, Волфине і Миколаївка на Сумщині та Ветеринарне, Глибоке, Зелене, Нескучне, Гатище і Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони Дворічної, Западного, Голубівки, Куп’янська, Кислівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Торське Донецької області та Макіївка, Червонопопівка і Діброва – Луганської.

На Бахмутському напрямку постраждали Спірне, Веселе, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське та Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Георгіївка і Мар’їнка.

На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Нескучне, Богоявленка та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському – під ворожий вогонь потрапили райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Новопіль і Времівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Новоданилівка і Мала Токмачка на Запоріжжі та Херсон, Качкарівка і Козацьке.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, в Біловодську Луганської області, окупанти облаштували Центральну районну лікарню під військовий шпиталь та привезли туди до 120 поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації.

Для поповнення своїх втрат у живій силі противник продовжує вербувальну кампанію серед ув’язнених. За останній тиждень у виправних закладах Новосибірської області російської федерації було завербовано до 1000 найманців.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження ворога та 1 – по позиції його ЗРК.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили 2 райони зосередження живої сили противника.

Вірте в Збройні Сили! Разом переможемо!

Слава Україні!

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Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine