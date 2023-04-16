Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18.00 16.04.2023

Триває чотириста сімнадцята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну, повністю ігнорує Міжнародне гуманітарне право, продовжує завдавати ударів по території України із застосуванням зенітних керованих ракет, здійснює обстріли невійськових об’єктів.

Протягом минулої доби противник завдав 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка на Миколаївщині; а також 28 авіаційних ударів. Здійснив 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, цивільні навчальні заклади, лікарні, церкви та інша цивільна інфраструктура.

Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ворог зазнає чималих втрат, проте не відмовляється від своїх планів щодо окупації нашої території. Продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію на зазначених напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, нашими захисниками відбито понад 45 атак противника.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил республіки білорусь. На території цієї країни продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації.

У прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей утримуються визначені підрозділи противника.

Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Свеса, Бунякине, Іскрисківщина, Шпиль, Волфине, Юнаківка, Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Нескучне, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча та Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кіндрашівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше Григорівки та біля Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.

Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів атаки в районах населених пунктів Хромове та Іванівське, успіху не мав. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Новодмитрівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Водяного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення. Це, зокрема, Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі Мар’їнки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Дудчани, Берислав, Веселе, Бургунка, Білозерка, Дніпровське Херсонської області, а також міста Херсон.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими загарбниками. Внаслідок цього противник використовує цивільні навчальні заклади тимчасово заховплених територій у власних цілях.

Так, в населеному пункті Високе Запорізької області, спортивний зал місцевої школи окупанти облаштували під військовий шпиталь. Медичні послуги надаються виключно російським військовослужбовцям.

Станом на 15 квітня на лікуванні перебувало близько 100 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості.

Російські зайди продовжують грабувати мирне населення України, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян України. Так, в місті Бердянськ Запорізької області, так звана російська окупаційна “влада” намагається вивезти викрадену кукурудзу, завантажуючи її на баржі.

Водночас, російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятих територій України. Зокрема, в населеному пункті Таврія Херсонської області, загарбники активно здійснюють будинковий обхід місцевих мешканців, з метою перевірки наявності російського паспорта. Громадянам України, які не отримали російський паспорт, повідомлено, що у разі неоформлення документів до 1 червня, таку особу буде депортовано з конфіскацією усього особистого майна.

Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу окупантів.

Наші захисники збили 4 ворожих БпЛА (2 – типу “Орлан-10”, 1 розвідувальний “Елерон” та 1 дрон-камікадзе “Ланцет”).

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів та 2 склади боєприпасів противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine