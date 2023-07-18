Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18.00 18.07.2023 

Триває п’ятсот десята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

За уточненою інформацією, протягом доби, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 6 крилатих ракет “Калібр” та 35 іранських ударних БпЛА “Шахед-136”. Силами та засобами Повітряних Сил знищено 6 крилатих ракет “Калібр” та 31 ударний БпЛА противника типу “Шахед-136”.

Крім того, ворог завдав 70 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирногт населення, руйнувань зазнали промислові об’єкти, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 18 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, постраждали Середина-Буда, Іскрисківщина, Степне Сумської області та Глибоке, Вовчанські Хутори, Волохівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.

Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки, а артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Петропавлівка, Голубівка та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Сіверська на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі Богданівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Курдюмівки, Озарянівки, Дружби, Білої Гори та Олександро-Шультиного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр, Маркове Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Водяне, Первомайське, Орлівка та Бердичі Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Максимільянівка.

На Шахтарському напрямку, в районах Рівнополя Донецької області та Новодарівки Запорізької області, противник здійснив невдалі спроби відновлення втраченого положення. Завдав авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Вугледар, Сторожеве та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.

Завдав авіаційного удару в районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Оріхова та П’ятихаток Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Вільне Поле, Времівка Донецької області; Залізничне, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Синельникове та Нікополь Дніпропетровської області; Бургунка, Садове, Берегове, Розлив Херсонської області та місто Херсон, а також Очаків на Миколаївщині.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські окупаційні війська продовжують переобладнувати об’єкти цивільної інфраструктури під власні потреби. Зокрема, в місті Лисичанськ Луганської області, противник обладнав територію колишньої міської поліклініки для розміщення особового складу та командування підрозділу “ахмат”.

В населених пунктах Ялта, Юр’ївка та Урзуф Донецької області території баз відпочинку “Червона Гвоздика”, “Космос” та “Прибій” повністю переобладнано під військові бази з фортифікаційними спорудами (бліндажами) для розміщення особового складу російських окупаційних військ.

Авіація сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також, нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 склади боєприпасів та 3 станції РЕБ ворога.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ