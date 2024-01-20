Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18.00 20.01.2024

Слава Україні! Триває шістсот дев’яносто шоста доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну. Незважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу “FPV”, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 72 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 3 ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Новоградівки Донецької області) та 4 авіаційних удари, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 35 приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі Чернацького Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 40 населених пунктів, серед них Грем’яч Чернігівської області; Середина-Буда, Павлівка, Володимирівка, Басівка Сумської області; Уди, Охрімівка, Землянки, Хатнє Харківської області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 21 атаку біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога поблизу Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 7 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Кармазинівка, Невське, Діброва Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де противник безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога в районі Авдіївки та ще 11 атак південніше Сєвернеого, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області. Тут окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Нетайлове, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 4 рази безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем загарбників опинилися Красногорівка, Марїнка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога західніше Вербового Запорізької області, де противник безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Новоандріївка, Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали обласний центр Херсонської області та Дмитрівка, Очаків Миколаївської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 зенітно-ракетному комплексу, 1 складу боєприпасів та 1 вузлу зв’язку противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ