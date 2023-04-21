Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18.00 21.04.2023

Триває чотириста двадцять друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Сьогодні вночі, для завдання авіаційних ударів, противник використав 12 ударних БпЛА типу «Шахед-136», 8 із них було знищено нашими захисниками.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито близько 30 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На території республіки білорусь продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил російської федерації.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Кіндратівка Сумської області, а також населених пунктів Гоптівка та Вовчанські Хутори на Харківщині.

На Куп’янському напрямку протягом доби противник здійснив спробу покращити тактичне положення, провів штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман Перший, успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку цієї доби противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське, Спірне, Званівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Продовжуються запеклі бої за місто Бахмут. Поблизу населеного пункту Богданівка противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Степового та Невельського Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Вугледару. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Павлівка, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області, а також міста Херсон.

Нещодавно до тимчасово захопленого Скадовська, що на Херсонщині, прибув підрозділ окупантів чисельністю близько 300 осіб, із числа засуджених, нібито для забезпечення правопорядку. Серед окупантів поширюються чутки про швидке закінчення бойових дій з територіальними поступками на користь російської федерації, ймовірно, для підняття духу загарбників. Водночас, відомо, що деякі бойові підрозділи, які раніше перебували у місті, поступово виводяться із населеного пункту на тимчасово окуповану територію Автономної республіки Крим.

Авіація Сил оборони за поточну добу завдала удару по району зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще два важливих військових об’єкти противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine