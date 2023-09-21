Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18.00 21.09.2023

Триває п’ятсот сімдесят п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах, внаслідок чого, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось понад 20 бойових зіткнень. Також, за уточненою інформацією, уночі 21 вересня російська федерація завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичній, промисловій та цивільній інфраструктурі України 44 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 та 6 зенітними керованими ракетами С-300. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 38 крилатих ракет. Загалом ворог завдав 52 ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, цивільні навчальні заклади, медичні заклади, гуртожитки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи зс білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф. Завдав авіаційного удару в районі Дігтярного Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Чернацьке Чернігівської області; Стара Гута, Заріччя, Кучерівка, Шалигине, Юнаківка Сумської області та Графське, Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берестового, Копанки та Шийківки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали райони понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічної, Синьківки, Іванівки, Кислівки, Куп’янську-Вузлового, Ківшарівки Харківської області.

На Лиманському напрямку авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Невське Луганської області та Діброва Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно-східніше Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Андріївка, Міньківка, Кліщіївки та Північне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема Часів Яр, Кліщіївка, Ступочки, Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Архангельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 8 атак ворога в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Єлизаветівки Донецької області. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі Микільського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Урожайне та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогір’я, Мала Токмачка, Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Степове, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Львове, Тягинка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Берислав, Миколаївка, Херсон Херсонської області, а також Солончаки, Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління та 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,

9 артилерійських засобів та 2 станції РЕБ противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ