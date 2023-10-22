Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18.00 22.10.2023

Триває шістсот шоста доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.

З початку доби кремлівські терористичні війська цинічно завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59, зенітні керовані ракети С-300 та 3 ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 дрони-камікадзе. Під ударом опинилися цивільні об’єкти у місті Костянтинівка Донецької області.

Протягом доби відбулось 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Блешня, Янжулівка Чернігівської області; Стара Гута, Дем’янівка, Кружок, Миропільське Сумської області; Плетенівка, Зибіне Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 15 атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки Харківської області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка та Курилівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки ворога в районі Надії Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів біля Надії, Невського Луганської області та Спірного, Виїмки Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Андріївка, Дружба Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Кліщіївки та Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема, Калинівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Одрадівка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Опитне, Невельське Донецької області. Тут Силами оборони відбито близько 20 атак ворога. Також противник завдав авіаційного удару біля Новокалинового та Орлівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Опитне, Сєверне, Тоненьке Донецької області.

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито понад 20 атак ворога. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Олександропіль, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаки противника в районах Вербового та Роботиного Запорізької області. Противник завдав авіаційного удару неподалік Малої Токмачки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Білогір’я, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Ольгівка, Львове, Тягинка, Токарівка, Понятівка, Барвінок Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Іванівка, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ знищили 4 артилерійських засоби противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ