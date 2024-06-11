Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 19.00 11.06.2024

Кількість бойових зіткнень на цей час зросла і складає 87. Як і раніше, найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку. Сили оборони дають жорстку відсіч та стримують натиск противника.

На Харківському напрямку російські загарбники здійснили ще одну спробу штурму наших позицій – триває бій неподалік села Глибоке. Чотири атаки сьогодні на цей час відбито у районі Вовчанська та того ж Глибокого.

На Куп’янському напрямку противник вісім разів намагався штурмувати позиції Сил оборони. П’ять з них зазнали фіаско, а три штурми ще тривають неподалік населених пунктів Піщане, Берестове та Синьківка. Ситуація контрольована. Українські воїни активно нищать ворога – станом на зараз на напрямку окупанти втратили 134 особи пораненими та вбитими. Пошкоджено чотири гармати та чотири автомобілі ворога.

Шість з 19 боїв ще тривають на Покровському напрямку. Російські загарбники продовжують тиснути на нашу оборону поблизу Новоолександрівки. Пообіді окупанти значно активізували бойову роботу своєї авіації – завдали п’ять авіаударів, по районах населених пунктів Вовче, Олександропіль, Воздвиженка, Євгенівка і Желанне.

На Времівському напрямку російські терористи не полишають спроб знизити наш оборонний потенціал, а також залякати цивільне населення, – завдали сьогодні чотирьох авіаударів. Били по районах Старомайорського, Костянтинівки, Благодатного та Урожайного.

Від початку доби агресор вперто намагається посунути наші підрозділи із займаних позицій на Оріхівському напрямку. Атакував уже шість разів. Отримав жорстку відсіч в районах Малої Токмачки, Щербаків, Новопрокопівки та Вербового.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Підтримуйте українське військо! Переможемо!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ