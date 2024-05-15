Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 19.00 15.05.2024

Ворог продовжує атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. І надалі основні зусилля зосереджує на Покровському та Куп’янському напрямках. Сили оборони гнучко реагують на дії окупантів та вживають необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ.

На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла. Станом на зараз наші воїни уже відбили 10 атак в районі Слобожанського, Вовчанська, Стариці та Липців. Ситуацію вдалося частково стабілізувати, триває зачистка північно-західних околиць Вовчанська. Від початку доби загарбники втратили близько 60 осіб та 19 одиниць озброєння та військової техніки. Також уражено 11 укриттів противника.

На Куп’янському напрямку відбулося 28 бойових зіткнень, зокрема в районах Стельмахівки, Синьківки, Іванівки та Твердохлібового. Дані про втрати агресора дані уточнюються.

На Лиманському напрямку окупанти двічі безуспішно намагались покращити тактичне положення біля Новосадового та Торського. Завдали 3 авіаудари в районі Лиману.

На Сіверському напрямку російські війська здійснили 7 атак на напрямках Миколаївка – Спірне, Берестове – Спірне, Яковлівка – Роздолівка, Соледар – Роздолівка, Золотарівка – Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку ворог 9 разів атакував наші позиції.

На Покровському напрямку противник не зменшує інтенсивності атак. Загалом сьогодні тут відбулася 31 атака окупантів. Найбільше – в районах Новоолександрівки та Нетайлового. Українські захисники роблять усе можливе для недопущення просування противника.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 7 ворожих атак.

На Времівському напрямку противник намагався потіснити наших захисників в районі Урожайного. Зазнав втрат та відійшов.

На Оріхівському напрямку ворог продовжує тиснути біля Старомайорського, здійснив 22 спроби штурмових дій. Завдав авіаційного удару в районі Роботиного. Українські воїни утримують оборонні рубежі та позиції.

На Придніпровському напрямку ворог 5 разів атакував українських захисників поблизу Кринок, успіху не мав.

На інших напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Протягом доби підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ударів по пункту управління, складу боєприпасів, 13 районах зосередження особового складу та інших важливих об’єктах противника.

Наша авіація завдала 2 удари по зенітно-ракетних комплексах та 22-х районах зосередження особового складу окупантів.

Українські захисники продовжують мужньо стримувати ворога та завдавати йому максимальних втрат.

Разом переможемо!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ