Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 19.00 17.06.2024

Найбільше боїв на цей час доби відбулося на Покровському напрямку.

Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 89.

Наразі, на Харківському напрямку триває три боєзіткнення у районі Вовчанська. Загалом сьогодні тут та біля Липців зафіксовано дев’ять ворожих атак. За попередньою інформацією, окупанти сьогодні втратили 111 осіб живої сили. Також наші військові знищили танк, бойову броньовану машину та 23 БпЛА противника.

Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. З початку доби тут нараховується уже 37 бойових зіткнень. Сили оборони України успішно відбили 22 штурмових дії російських загарбників. Ще 15 боїв тривають. Ситуація контрольована. Ворог зазнає значних втрат, особливо у живій силі, – на цей час відомо про 290 мертвих та поранених окупантів. Підрахунок триває.

П’ять разів цієї доби російські загарбники намагалися атакувати наші позиції на Времівському напрямку. Тривають бойові дії поблизу Старомайорського, Водяного і Урожайного.

На решті напрямків – без особливих змін.

Підрозділи Сил оборони мужньо стримують ворожі спроби просування у глибину території України, завдають окупантам вогневого ураження та виснажують їх наступальний потенціал по всій лінії фронту.

Нищимо ворога вправно та звитяжно! Переможемо разом!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ