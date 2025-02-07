Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 22.00 07.02.2025

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Загалом від початку цієї доби відбулося 116 бойових зіткнень.

Російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 149 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 961 дрон-камікадзе та здійснили понад чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку наші війська відбили атаку противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник дев’ять разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Загризового та Лозової. Українські захисники зупинили всі атаки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 13 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Новолюбівка та Ямполівка. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку в районах населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське противник здійснив 13 спроб просунутись вперед, три боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано три боєзіткнення поблизу Часового Яру та Предтечиного. Бої не завершено.

На Торецькому напрямку росіяни десять разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Торецька. Українські воїни відбили всі атаки ворога.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Промінь, Новоолександрівка, Надіївка, Андріївка та Дачне. Дотепер триває один бій.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 250 окупантів, 131 з них – безповоротно. Також українські воїни знищили 17 одиниць автомобільної техніки, чотири мотоцикли та РСЗВ “БМ-21 Град”, також пошкодили автомобіль, дві артилерійські системи, танк та реактивну систему залпового вогню противника.

На Новопавлівському напрямку окупанти вісім разів атакували позиції наших військ, намагалися прорватися в напрямку Костянтинополя, два боєзіткнення продовжуються дотепер.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили 23 атаки російських загарбників, ще одна атака триває.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.

Сьогодні варто відзначити воїнів 114-ї окремої бригади територіальної оборони, 115-ї окремої механізованої бригади, 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, 59-ї окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Слава Україні!

Підтримуйте українську армію!

Разом переможемо!

Генеральний штаб ЗСУ