Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 22.00 18.08.2024

Загалом від початку цієї доби відбулося 110 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку.

Російські загарбники завдали по території України чотири удари сімома ракетами та 50 авіаударів, скинувши 62 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 577 дронів-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

За уточненою інформацією, на Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення неподалік Вовчанська та Липців. Дві атаки противника продовжуються.

На Куп’янському напрямку ворог 16 разів атакував оборонні рубежі наших воїнів, зокрема, біля Синьківки, Глушківки, Колісниківки та Стельмахівки. Дванадцять боїв завершено, чотири – тривають.

На Лиманському напрямку впродовж дня відбулося 15 боєзіткнень. Російські загарбники здійснили штурмові дії поблизу Греківки, Невського, Макіївки, Торського та Тернів. Наразі продовжуються дві атаки.

На Сіверському напрямку оборонці української землі відбили ворожий штурм у районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку точилося 10 боїв неподалік Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Предтечиного та Кліщіївки. На цей час – без боєзіткнень.

На Торецькому напрямку росіяни 19 разів атакували українські війська біля Диліївки, Залізного, Неліпівки та Торецька. Шістнадцять наступів зупинено, три штурми досі тривають. Ситуація під контролем наших військ.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилися 33 бої у районах населених пунктів Гродівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Калинове, Миролюбівка, Миколаївка, Новогродівка, Птиче, Завітне та Михайлівка. Сили оборони відбили 24 атаки, дев’ять – ще продовжуються.

Сьогодні на цьому напрямку був знешкоджений 231 окупант. Знищено танк, дві артилерійські системи, 120-мм міномет, чотири БпЛА та дев’ять одиниць автотранспорту. До того ж, пошкоджено МТ-ЛБ, дві артилерійські системи, 120-мм міномет та п’ять авто.

На Курахівському напрямку ворог шість разів атакував наші позиції поблизу Парасковіївки, Красногорівки та Костянтинівки. У результаті боєзіткнень – зазнав поразки.

На Времівському напрямку противник здійснив чотири наступальні дії у бік Вугледару, Роздольного та Водяного. Один бій досі триває.

На Придніпровському напрямку ворог не мав успіху, тричі атакуючи оборонні рубежі наших підрозділів.

На інших напрямках – без змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 100 окремої механізованої бригади та 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Слава українським захисникам та захисницям!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ