Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 22.00 29.01.2025

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на сході та півдні нашої країни залишається напруженою.

На даний час відбулося 152 бойових зіткнення.

Сьогодні держава-терорист завдала 31 авіаудару, скинувши при цьому 55 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 988 дронів-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку російські терористи один раз намагались просунутись в напрямку Козачої Лопані.

Десять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу Петропавлівки, Новоосинового, Колісниківки, Загризового та Лозової. Підрозділи Сил оборони відбили всі атаки противника.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська атакували українських захисників в районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Новолюбівка, Торське, Ямполівка та Зелена Долина. Наші воїни відбили 26 ворожих атак.

На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив шість спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Верхньокам’янського, два боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили десять спроб загарбників просунутись вперед в районах Новомаркового, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти 15 разів намагались просунутись вперед в районах Кримського та Торецька, також бомбардували Костянтинівку, застосувавши КАБ.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 67 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Дачне та Улакли. Два боєзіткнення тривають досі. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали Білицьке, Покровськ та Одрадне.

За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку, за сьогодні, склали 294 особи вбитими та пораненими, знищено одну бойову броньовану машину, три автомобілі, один мотоцикл, чотири антени БпЛА, артилерійську систему, п’ять засобів супутникового зв’язку, засіб РЕБ та п’ять БпЛА оперативно-тактичного рівня, крім того, суттєво пошкоджено дві бойові броньовані машини та одиниця автомобільної техніки противника.

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили шість атак позицій українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне та Новоочеретувате. Авіаудару зазнали населені пункти Розлив та Новопавлівка.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Сьогодні українські воїни відбили сім атак загарбницької армії на цьому напрямку, один бій продовжується, Крім того, авіація ворога завдала по власній території 19 авіаударів, скинувши при цьому 35 КАБ.

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола та 38-ї окремої бригади морської піхоти.

Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ