Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на ранок 02.08.2024

Розпочалась вісімсот дев’яносто перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Минулої доби по всьому фронту зафіксовано 127 бойових зіткнень. Третина з них – на Покровському напрямку.

Вчора, загалом, російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах п’ять ракетних (шість ракет), 63 авіаційних удари (зокрема задіяв 61 КАБ) та 1187 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4873 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, 112 з них – із РСЗВ.

Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Орлівка Сумської області, Вовчанськ, Веселе, Малі проходи, Липці, Нескучне, Новоосинове, Петропавлівка, Богуславка Харківської області; Часів Яр, Костянтинівка, Зоря, Диліївка, Торецьк, Олександропіль, Тимофіївка, Іванівка, Новотроїцьке, Гродівка, Курахове, Водяне, Богоявленка, Новодонецьке, Нескучне Донецької області; Гуляйполе, Лобкове і П’ятихатки на Запоріжжі та Миколаївка і Козацьке Херсонської області.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали ударів по чотирьох пунктах управління, засобу ППО, радіолокаційній станції та двох районах зосередження особового складу ворога.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося п’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили шість атак окупантів неподалік Макіївки та Торського.

На Сіверському напрямку Силами оборони також відбито 11 штурмових дій, поблизу Іванодар’ївки, Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили шість спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Кліщіївки, Андріївки та у бік Григорівки Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 24 атаки неподалік населених пунктів Північне, Залізне, Торецьк та Нью-Йорк.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 53 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новоолександрівки і Желанного, де провів вісім та 18 атак відповідно. Окрім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Пантелеймонівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Калинівки Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог сім разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор здійснив два штурми наших позицій неподалік Водяного Донецької області.

На Оріхівському напрямку теж відбулось дві ворожі атаки, в бік Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку наші захисники жорстко припинили спробу окупантів просуватись на лівобережжі річки Дніпро.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань загарбників не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території рф, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.

Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в його тилу.

Так, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також наші воїни знешкодили три танки, вісім бойових броньованих машин, 42 артилерійських системи, дві РСЗВ, 37 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Боротьба триває! Разом переможемо!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ