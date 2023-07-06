Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на ранок 06.07.2023

Розпочалася чотириста дев’яносто восьма доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контр батарейної боротьби. Північніше та південніше міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, подекуди є просування, вибивають ворога з раніше захоплених рубежів. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат. Тут тривають важкі бої.

Уночі 6 липня 2023 року російські окупанти вчинили черговий терористичний акт. Атаковано Львівщину. Близько 1-ї ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря – з надводних носіїв та підводних човнів здійснено пуски крилатих ракет «Калібр». Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.

В результаті бойової роботи ППО вдалось знищити сім із десяти крилатих ракет «Калібр».

На жаль, є влучання по цивільних об’єктах у місті Львів.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару п’ятьма іранськими ударними БпЛА типу “Shahed”. Два дрони-камікадзе було знищено нашою ППО. Також, російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів та здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Визначені підрозділи ЗС білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів в районах Грабовського Сумської області; Плетенівки Харківської області та по місту Харків. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів, зокрема це Гірськ, Олександрівка, Тимоновичі Чернігівської області; Середина-Буда, Стукалівка, Басівка Сумської області та Ветеринарне, Козача Лопань, Зелене і Гатище на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не полишає спроб наступати в районі Новоселівського Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Петро-Іванівка, Фиголівка, Моначинівка, Гусинка, Новомлинськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник, в ході ведення наступальних дій, намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах південніше Берхівки та Богданівки Донецької області. Разом з тим, продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник завдав авіаційних ударів в районах Богданівки та Торецька. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Хромове, Олександро-Шультине та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Авдіївка. У той же час, противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, постраждали Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед яких Красногорівка, Ганівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Золотої Ниви, Одрадного, Макарівки та Рівнополя на Донеччині. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Гаврилівки, Новодарівки, Зміївки та Антонівки Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я Запорізької області; Токарівка, Антонівка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

російські загарбники, які ведуть бойові дії на території Донецької області, скаржаться на відсутність відпусток у підрозділах у тому числі за сімейними обставинами. Командири відмовляються підписувати рапорти, аргументуючи це нібито наказом про заборону від вищого командування. Разом з тим командири окремих підрозділів заохочують вихідними мобілізованих російських окупантів, які уклали контракт з міністерством оборони рф.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 пункти управління, 1 склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 радіолокаційну станцію та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.

Минулої доби підрозділи Сил Оборони України загалом знищили 600 російських загарбників, спалили 6 ворожих танків, 15 бойових броньованих машин, 22 артилерійських систем, одну РСЗВ, 9 засобів ППО ворога, 21 БПЛА оперативно-технічного рівня, 23 автомобіля та 7 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ