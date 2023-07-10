Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на ранок 10.07.2023

Розпочалася п’ятсот друга доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

За минулий тиждень в результаті наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках підрозділи Збройних Сил України просунулися на понад один кілометр, що в цілому становить від часу початку наступу на цих напрямках – 8,6 кілометрів. За минулий тиждень на півдні України звільнено понад 10 кілометів квадратних української землі. Від початку наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України звільнили від російських загарбників 169 квадратних кілометрі української землі. Що приблизно співмірно з площею міста Одеса! На цих територіях тривають заходи з розмінування місцевості.

На Бахмутському напрямку минулого тижня українські воїни звільнили від російських загарбників 4 квадратних кілометри рідної землі. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 24 кілометри квадратних української землі.

Українські воїни ведучи наступ – закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контр батарейної боротьби. Ворог чинить спротив, здійснює переміщення підрозділів та військ. Активно застосовує свої резерви. Тут тривають важкі бої.

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового ракетного удару по Миколаєву. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 30 авіаційних ударів та здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Грем’яча Чернігівської області. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Блешня, Костобобрів, Бучки Чернігівської області; Голишівське, Волфине Сумської області та Уди і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційних ударів в районах Колодязного та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічне, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Спірного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Новосадового, Іванівки, Серебрянського лісництва та Спірного на Донеччині.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Роздолівка, Берестове, Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Дубово-Василівка Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександро-Шультине та Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Краматорськ, Часів Яр, Диліївка, Північне та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки. У той же час, противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Бердичі, Авдіївка, Водяне та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда, Єлизаветівка та Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське, Макарівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджував основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Рівнополя і Новоданилівки Запорізької області та Козацького на Херсонщині. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед яких Новодарівка, Гуляйполе, Преображенка, Оріхів, Степногірськ Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Берислав, Веселе, Антонівка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Триває примусова паспортизація громадян України в Луганській області. Так, в місті Старобільськ, російська окупанти видали картки резидентів російської федерації з терміном дії 3 місяці усім працівникам місцевої багатопрофільної лікарні, які не отримали російського паспорта. При цьому громадянам України погрожують, що уразі неотримання в цей термін російських документів їх депортують з тимчасово окупованої території з конфіскацією житла.

На одному з полігонів східного воєнного округу алтайського краю проходять підготовку понад 300 осіб, які підписали контракт зі збройними силами російської федерації. Серед новобранців є особи з числа колишніх ув’язнених, чоловіки низького соціального статусу без особистих документів, наркозалежні та хворі на гепатит. Більшість вказаних осіб вже звернулась до медичних закладів, щоб спробувати відтермінувати свою відправку в райони бойових дій на території України.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 1 удару по району зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.

За добу, що минула наші захисники знищи 440 російських окупантів, спалили: 7 російських танків, дві бойові броньовані машини, 5 артилерійських систем, один засіб ППО, знищили: один БПЛА оперативно-тактичного рівня, 8 автомобілів та 4 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

ВІДЕО

Генеральний штаб ЗСУ