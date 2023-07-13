Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на ранок 13.07.2023

Розпочалася п’ятсот п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну. Не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації нашої території.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

На напрямках Новоданилівка – Широка Балка; Мала Токмачка – Новопокровка мали подекуди успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ. Активно застосовує резерви.

На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. Тут на південному фланзі наступу мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Російські терористи продовжують вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору.

У ніч на 13 липня 2023 року російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками іранського виробництва «Shahed-136/131». Напрямки атаки – північно-східний з Курська та південно-східний з Приморсько-Ахтарська.

Також противник застосував дві крилаті ракети «Калібр» з Чорного моря та одну балістичну – «Іскандер-М» з Джанкою у Криму.

В результаті бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети «Калібр». Стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК «Іскандер-М» інформація уточнюється.

До відбиття ворожої атаки залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України.

За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

Протягом минулої доби російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва типу “Shahed”. Усього було задіяно 15 дронів-камікадзе. В результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено 11 ударних БпЛА. Загалом, ворог завдав понад 60 авіаційних ударів та здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Гута-Студенецька Чернігівської області; Винторівка, Манухівка Сумської області та Відродженівське, Ізбицьке, Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційних ударів біля Білогорівки Луганської області та Спірного, Веселого і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Серебрянський ліс, Білогорівка га Луганщині та Спірне, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, ворог завдав авіаційних ударів в районах Ступочок, Олександро-Шультиного та Диліївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Олександро-Шультине, Диліївка, Дружба, Північне та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Кераміка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару біля Пантелеймонівки на Донеччині. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Бердичі, Авдіївка, Яснобродівка та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Мар’їнка, Георгіївка, Максимільянівка, Побєда, Єлизаветівка та Катеринівка.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки та завдав авіаційних ударів біля Золотої Ниви, Макарівки та Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Єгорівка та Оріхів Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Шляхове, Тягинка, Ромашкове, Софіївка, Станіслав Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області, внаслідок прямого влучання по готелю “Дюна”, протягом ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу.

Також противник посилив контррозвідувальні заходи у тимчасово захопленому Маріуполі. Окупанти здійснюють масові рейди по будинках та квартирах місцевих мешканців, перевіряють особисті документи та мобільні пристрої. Таким чином окупанти намагаються залякати місцеве населення та виявити тих, хто допомагає Силам оборони України.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.

Загалом, українські воїни минулої доби ліквідували 510 російських окупантів, спалили – 2 танки, 9 бойових броньованих машин, 23 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 6 засобів ППО, 26 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 17 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

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Генеральний штаб ЗСУ