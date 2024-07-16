Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на ранок 16.07.2024

Розпочалась вісімсот сімдесят четверта доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулось 119 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за минулу добу ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах один ракетний удар однією ракетою, 131 авіаційний удар, при цьому скинувши 135 керованих авіаційних бомб, задіяв для ураження 909 дронів-камікадзе, здійснив 4323 обстріли, з них 139 – із реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів противника, зокрема, зазнали райони населених пунктів Вовчанськ, Липці, Ветеринарне, Борщове, Глибоке, Веселе, Білий Колодязь Харківської області; Серебрянське лісництво; Торське, Часів Яр, Катеринівка, Єлізаветівка, Старомлинівка, Макарівка, Нью-Йорк, Торецьк, Олександропіль, Желанне, Іванівка, Новоселівка Перша Донецької області; Отрадокам’янка, Миколаївка, Токарівка Херсонської області.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Окрім того, наші воїни знешкодили 13 танків, 36 бойових броньованих машин, 44 артилерійських системи, 45 БпЛА ОТР, 57 автомобілів та вісім одиниць спеціальної техніки.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони нанесли ураження по 11 районам зосередження особового складу, пункту управління, двом засобам ППО, РЛС та станції РЕБ противника.

На Харківському напрямку загалом відбулося 18 бойових зіткнень. Бої точилися біля Вовчанська і Глибокого. Ворог активно задіював для підтримки штурмових дій авіацію.

На Куп’янському напрямку кількість атак вчора склала п’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку наші війська відбили вісім атак окупантів в районах населених пунктів Невського Луганської та Тернів Донецької областей.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім штурмових дій поблизу Білогорівки Луганської області, Роздолівки, Верхньокам’янського та Спірного Донецької області.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили шість спроб противника прорвати оборону в районах Григорівки та Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак. Концентрував свої зусилля у бік Нью-Йорку та Північного. Підтримував свої дії ударами бомбардувальної та штурмової авіації.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 31 штурмову дію в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес та Яснобродівка Донецької області, де агресор, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Парасковіївки та Карлівки, де ворог 17 разів намагався захопити наші укріплення.

На Времівському напрямку агресор здійснив сім безуспішних штурмів біля Водяного, Костянтинівки та Макарівки Донецької області.

Тричі окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку, в районі Малої Токмачки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Три невдалі штурми ворожої піхоти було відбито українськими воїнами.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас, наші воїни виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Боротьба триває!

Разом переможемо!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ