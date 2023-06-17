Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на ранок 17.06.2023

Розпочалася чотириста сімдесят дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.

Протягом минулої доби ворог завдав чергового ракетного удару по Київщині – задіяв 6 аеробалістичних ракет Х-47 “Кинджал” та 6 крилатих ракет “Калібр”. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України усі 12 ракет було знищено.

Крім того, протягом доби противник завдав 33 авіаційних удари та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На превеликий жаль, окрім руйнування інфраструктури, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Могриця Сумської області та Бударки на Харківщині. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка, Костобобрів і Грем’яч Чернігівської області; Зноб-Трубчевська, Чуйківка, Соснівка, Старикове, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Басівка, Степок, Краснопілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Червона Зоря, Глибоке, Липці, Зелене, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове та Мала Вовча на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Серебрянка – Донецької.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка та Південне.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки. Біля останньої завдав авіаудару. Також, здійснив артилерійські обстріли Веселого та Карлівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби, що минула, наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Побєди. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Максимільянівка та Костянтинівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви та Благодатного. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Времівка, Сторожеве, Новосілка та Новопіль Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв Ольгівське, Полтавку, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівку, Новоандріївку, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Зміївку, Шляхове, Берислав, Козацьке, Інженерне, Зеленівку, Садове, Антонівку, Білозерку, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Противник продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати. Зокрема, командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених російських військовослужбовців, згідно якого евакуації до рф підлягають виключно офіцери. Сержантський та рядовий склад, незалежно від важкості та складності поранення, підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України. Для забезпечення виконання цього рішення загарбники збільшують кількість ліжкомісць у місцях, які використовуються ними у якості військових шпиталів.

Авіація сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 4 станції радіоелектронної боротьби та ще 2 важливих об’єкти противника.

У підсумку, минулої доби українські воїни ліквідували 670 російських окупантів. Також ворог втратив 12 танків, 23 бойових броньованих машини, 22 артилерійських системи, три РСЗВ, один вертоліт, 7 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 12 ракет, 38 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.

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Генеральний штаб ЗСУ