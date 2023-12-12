Оперативна інформація станом на 18.00 12.12.2023 щодо російського вторгнення

Триває шістсот п’ятдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Російська федерація продовжує вести загарбницьку війну. Попри значні втрати, не відмовляється від планів щодо повної окупації України. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 73 бойових зіткнення.

Ворог завдав 1 ракетного та 3 авіаційних удари, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів російських окупантів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Попівка Чернігівської області; Середина Буда, Веселівка Сумської області; Червона Зоря, Козача Лопань, Лук’янці, Зелене Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області.

Під артилерійським та мінометним вогнем російських загарбників опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку, сили оборони відбили 2 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку, підрозділи Сил оборони відбили 4 атаки противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку, наші захисники відбили 37 атак ворога в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Суха Балка, Керамік, Степове, Авдіївка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив 10 безуспішних атак на позиції наших захисників. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились: Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 4 атаки противника в районах північніше Приютного та західніше Вербового Запорізької області.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Малі Щербаки, П’ятихатки, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Іванівка, Високе, Антонівка, Велетенське і обласний центр Херсонської області, а також Очаків Миколаївської області.

Сили оборони України надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація сил оборони завдала удару по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдали ураження по пункту управління російських окупантів, 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів противника.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ