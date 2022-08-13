«Отказников вал просто! С Крыма вообще никого нету!» – перехват разговора рашистов
Російський військовий, знаходячись в Харківській області, розповідає про стан набору у їх збройні сили, відмічаючи те, що після зняття обмежень на відбір до лав збройних сил рф туди почала надходити лише одна «шваль».
Під час розмови також обговорюється географія солдатів збройних рф, які є у підрозділі, виділяючи при цьому відсутність людей з Криму.
Також чоловік розповідає про прикрий випадок з фронту, коли його людина втратила частину тіла, підірвавшись на їх же розтяжці.
Головне управління розвідки Міністерства оборони УкраїниTweet