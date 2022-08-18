Отримано підтвердження інформації щодо підготовки рашистами провокації на території ЗАЕС 19 серпня

Отримано додаткові підтвердження інформації про підготовку окупантами провокації на Запорізькій атомній станції 19 серпня.

Зокрема, ліцензованому персоналу (який виконує свої функції на основі виданої Держатомінспекцією ліцензії) наказано залишатися вдома. На територію станції допускатиметься невелика частина оперативного персоналу.

18 серпня на вечірньому зібранні керівництва ЗАЕС були відсутні представники росатому. При тому, що з моменту окупації співробітники росатому в обов’язковому порядку були присутні на всіх подібних нарадах. На цей момент вони взагалі залишили територію ЗАЕС.

Враховуючи кількість зброї, яка наразі знаходиться на території атомної станції, а також неодноразові провокативні обстріли, є висока вірогідність проведення масштабного теракту на ядерному об’єкті.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України