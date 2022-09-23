Озброєні окупанти і колаборанти ходять по квартирах мелітопольців: примушують голосувати «правильно»

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Озброєні люди разом з так званими “членами виборчих комісій” ходять по квартирах місцевих жителів тимчасового окупованого Мелітополя Запорізької області та примушують голосувати на псевдореферендумі про входження до складу РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

Автоматники ходять по квартирах мелітопольців: примушують голосувати "правильно"

t.me/ivan_fedorov_melitopol

Він зазначив, що “члени виборчкомів” разом з автоматниками вирушили по домівкам місцевих мешканців о 8:00.

“Масово фіксуються випадки, коли автоматники стукають у двері, заходять у квартири та вимагають підготувати паспорти. Наляканим місцевим мешканцям підказують, в якому місці бюлетеня правильно поставити позначку”, – написав Федоров.

Нагадаємо, що “референдуми” на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей загарбники запланували на 23-27 вересня.

Жителям Луганської області росіяни забороняють залишати свої населені пункти під час так званого псевдореферендуму.

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