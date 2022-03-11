П’ять населених пунктів Чернігівської області звільнено від окупантів
У Чернігівській області сили спротиву звільнили від російсько-окупаційних військ п’ять населених пунктів. Крім того, нашим силам дісталися два бронетранспортери ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування «Північ».
«Сили спротиву, що діють на Чернігівщині, своїми умілими діями, проявляючи при цьому неабияку рішучість, звільнили 5 населених пунктів від кацапської орди», — йдеться в повідомленні.
За інформацією ОК «Північ», підрозділи РФ не спроможні в повному обсязі вести бойові дії.
«Існує паніка серед офіцерського складу, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво. Морально-психологічний стан солдат не сприяє виконанню завдань.
І як результат маємо над нашими населеними пунктами Чернігівщини державні прапори України і два бронетранспортери, які тепер будуть служити на благо українського народу», — додають у повідомленні.
Нагадаємо, українські бійці у Чернігівській області відбили у російських окупантів 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину.