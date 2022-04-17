П’ятеро людей загинули, 13 поранені внаслідок обстрілу росіянами центральної частини Харкова

П’ятеро людей загинули, 13 поранені внаслідок обстрілу центральної частини Харкова — це попередні дані на 15:00, які повідомив телеканал Суспільний з посиланням на інформацію яку журналістам телеканалу надали у Департаменті охорони здоров’я обласної військової адміністрації.

Центр міста російські загарбники обстріляли близько 13:00 та 14:00.

Ворог випустив по Харкову снаряди з реактивних систем залпового вогню. Постраждали не лише адміністративні, а й житлові будівлі. У різних місцях в центрі Харкова виникли пожежі.

В місцях обстрілів працюють рятувальники.