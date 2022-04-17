П’ятеро людей загинули, 13 поранені внаслідок обстрілу росіянами центральної частини Харкова
П’ятеро людей загинули, 13 поранені внаслідок обстрілу центральної частини Харкова — це попередні дані на 15:00, які повідомив телеканал Суспільний з посиланням на інформацію яку журналістам телеканалу надали у Департаменті охорони здоров’я обласної військової адміністрації.
Центр міста російські загарбники обстріляли близько 13:00 та 14:00.
Ворог випустив по Харкову снаряди з реактивних систем залпового вогню. Постраждали не лише адміністративні, а й житлові будівлі. У різних місцях в центрі Харкова виникли пожежі.
В місцях обстрілів працюють рятувальники.Tweet