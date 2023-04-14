П’ятеро загиблих, щонайменше 17 поранених: наслідки російського ракетного обстрілу Слов’янська (фото)

Російські війська вдарили по різних районах міста п’ятьма ракетами С-300. Руйнувань зазнали 10 житлових будинків і цивільна інфраструктура. З-під завалів одного з будинків врятували дитину, везуть у лікарню. Тривають пошуки ще трьох людей.

Обстріл стався о 16:00. Ворог здійснив масовану ракетну атаку на півночі Донеччини. Снаряди поцілили в Краматорськ, Костянтинівку та Слов’янськ, який постраждав найбільше.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, екіпажі парамедиків, а також всі профільні служби. Роботу поліції координує начальник обласного главку Руслан Осипенко.

Станом на 18:30 у Слов’янську відомо про п’ятьох вбитих і 17 поранених. Серед постраждалих – чотири жінки віком 43-51 рік.

Пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхових і 5 приватних будинків, школу, магазин, господарський центр, клуб, три автомобілі.

Внаслідок удару в одній з п’ятиповерхівок обрушилися два верхні поверхи. Наразі триває розбір завалів. За інформацією поліції, там можуть бути люди. У будинку навпроти виникла пожежа.

У Костянтинівці двома ракетами С-300 пошкоджено лікарню, у Краматорську – багатоквартирні будинки, заклад освіти та гаражі. В обох випадках інформації про постраждалих не надходило.

Поліцейські збирають докази воєнного злочину рф. Попередня правова кваліфікація – ч.1, ч.2 ст. 438 ККУ України (порушення законів та звичаїв війни).

Відділ комунікації поліції Донецької області