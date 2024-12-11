Парламент Канади схвалив виділення майже $600 мільйонів на військову допомогу Україні

За словами міністра оборони Канади Білла Блера, ці кошти будуть використані на “боєприпаси, навчання й інші засоби, конче необхідні українцям для перемоги”

У документ також включено 400 млн канадських доларів (близько 307 млн доларів США – ред.) на фінансову допомогу Україні, яка виділяється зі спеціального рахунку МВФ.

Окрім цього парламент затвердив 45 млн канадських доларів (близько 35 млн доларів США – ред.) на “гуманітарне розмінування та зміцнення кібернетичної стійкості в Україні”.

Зауважимо, що опозиційна Консервативна партія, яка намагається змусити уряд піти у відставку, голосувала проти затвердження додаткових видатків. Збільшення видатків було схвалене Палатою громад в останній дозволений законом день. Аби це рішення набуло чинності, за нього ще має проголосувати Сенат Канади, що очікується найближчим часом.

Додамо, що з лютого 2022 року Канада вже надала Україні 5,4 млрд доларів США бюджетної допомоги, що є найвищим показником у світі в перерахунку на душу населення.