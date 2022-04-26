Передавав інформацію про військові об’єкти: на Вінниччині затримали 18-річного донеччанина

23 квітня до поліції надійшла оперативна інформація про хлопця, який проводить відео зйомку військових об’єктів Вінницької області.

Поліцейські одразу встановили особу. Ним виявився 18-річний житель м. Слов’янськ Донецької області, який нещодавно переїхав до Вінниці.

В телефоні затриманого оперативники виявили фото та відео матеріали з територій стратегічно важливих військових об’єктів, які він надсилав за межі України.

Чоловіка передано відповідним спецслужбам.

Відділ комунікації поліції Вінницької області