Передували «обшук» і катування: нові деталі убивства росіянами письменника Володимира Вакуленка

Тіло Вакуленка, зазначає Болвінов, знаходилось на вулиці понад місяць.

На тілі убитого росіянами під час окупації Ізюма дитячого письменника Володимира Вакуленка знайшли кульові отвори і дві кулі від пістолета Макарова.

Як повідомив у Facebook начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, страті передували “обшуки” і катування чоловіка російськими військовими.

Напередодні убивства, 23 березня, у дім Вакуленка приїхали п’ятеро осіб, імовірно “л-нрівці”. Після чого письменника разом з сином забрали на допит з побиттям, а потім відпустили.

Наступного дня до будинку знову приїхали росіяни на автомобілі з позначкою “Z” та силоміць вивезли Вакуленка. Відтоді його ніхто не бачив.

12 травня до свідків злочину звернулися кадрові російські військові з вказівкою поховати тіло письменника у масовій могилі. Очевидці помітили кульові отвори та простріляні документи. Тіло Вакуленка, зазначає Болвінов, знаходилось на вулиці понад місяць.

Вбивство Володимира Вакуленка: що відомо

50-річний письменник Володимир Вакуленко зник на рідній Харківщині у березні 2022 року – під час російської окупації, того ж місяця його близькі повідомили про взяття Вакуленка в полон. Рідні письменника допускали, що чоловіка могли “здати” окупантам місцеві колаборанти.

28 листопада “Суспільне” опублікувало результати ДНК, згідно з якими, під №319 у масовій могилі в Ізюмі був похований Володимир Вакуленко.

Володимир Вакуленко – український громадський діяч, учасник Революції Гідності (був поранений у Маріїнському парку 18 лютого 2014 року під час сутички з “тітушками”), літературний діяч, відзначений низкою нагород (нагородою “Срібний тризуб”, нагородою Міжнародного фестивалю поезії Terra poetica та багатьма іншими) лауреат Міжнародного конкурсу “Коронація слова” та низки інших конкурсів. // УНІАН