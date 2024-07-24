Переслідування української журналістки: до 13 років позбавлення волі засуджено двох співробітників ФСБ з Криму

а публічного обвинувачення прокуратури автономії до 13 років позбавлення волі заочно засуджено двох співробітників окупаційного УФСБ Росії по Республіці Крим і м. Севастополю, які переслідували українську журналістку Ганну Андрієвську.

Їх визнано винними у переслідуванні журналіста за виконання професійних обов’язків, здійснюваному групою осіб за попередньою змовою (ч. 2 ст. 171 КК України), незаконному проникненні до житла, незаконному проведенні в ньому обшуку з погрозою застосування насильства (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 162 КК України) та державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Прокурори в суді довели, що двоє працівників ГУ СБУ в АР Крим у 2014 році зрадили присязі та перейшли на бік ворога, обійнявши посади старшого слідчого-криміналіста та спеціаліста І категорії (експерта) «УФСБ Росії по Республіці Крим і місту Севастополю».

Реалізуючи політику держави-агресора щодо згортання свободи слова, утисків та порушення прав українських журналістів у Криму, «правоохоронці» здійснювали переслідування Ганни Андрієвської у зв’язку з її професійною діяльністю, а саме за публікацію статей, у яких об’єктивно висвітлювалися події активної фази окупації Кримського півострова.

У рамках сфабрикованої «кримінальної справи», у березні 2015 року вони незаконно проникли до квартири потерпілої та її батьків у Красногвардійському районі АР Крим та провели там обшук.

Погрожуючи застосуванням насильства, «силовики» вилучили речі та документи, які належали особисто потерпілій і були пов’язані із здійсненням нею професійної діяльності.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалось СУ ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі