Перша евакуація цілого міста в історії Ізраїлю: влада вивозить жителів Сдероту

Ізраїльська влада проводить евакуацію жителів міста Сдерот на півдні країни, яке розташоване поблизу кордону із сектором Газа. Це перша евакуація цілого міста в історії Ізраїлю.

Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Заступниця мера міста Елад Калімі в інтерв’ю Times of Israel заявила, що приблизно дві третини з 30 тисяч жителів міста вже евакуйовано. Більшість містян, які залишилися, покинуть Сдерот до кінця дня.

За її оцінкою, близько 10% жителів Сдерота – близько трьох тисяч людей – залишаться в місті за власним бажанням або через вимушені обставини. Біженців розселяють у готелях Тель-Авіва, Єрусалима та Ейлата.

Із 7 жовтня Сдерот постраждав від 75 прямих влучань ракет, повідомила Калімі.

Сдерот розташований на півдні Ізраїлю, лише за чотири кілометри від найближчого палестинського міста в секторі Газа.