Під час авіаудару окупантів на Ізюмщині загинули мати та дитина — розпочато розслідування

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці ЗС РФ нанесли авіаудар по с. Слобожанське Ізюмського району Харківської області.

Внаслідок цього було пошкоджено житловий будинок. Від вибухових травм загинув 11-річний хлопчик та його мати.

Досудове розслідування триває.

Харківська обласна прокуратура