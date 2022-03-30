Під час авіаудару окупантів на Ізюмщині загинули мати та дитина — розпочато розслідування
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, військовослужбовці ЗС РФ нанесли авіаудар по с. Слобожанське Ізюмського району Харківської області.
Внаслідок цього було пошкоджено житловий будинок. Від вибухових травм загинув 11-річний хлопчик та його мати.
Досудове розслідування триває.
Харківська обласна прокуратураTweet