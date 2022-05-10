Під час обстрілу на Київщині загинула українська журналістка і блогерка Оксана Гайдар

Гайдар загинула під час обстрілу російською артилерією села Шевченкове Броварського району між 11 і 12 березня, однак про її смерть стало відомо лише зараз.

Під час обстрілу у Київській області загинула українська журналістка і блогерка Оксана Гайдар.

Як повідомив голова Нацспілки журналістів України Сергій Томіленко, Гайдар загинула під час обстрілу російською артилерією села Шевченкове Броварського району між 11 і 12 березня, однак про її смерть стало відомо лише зараз.

Зазначається, що журналістка загинула разом зі своєю мамою Лідією.

Гайдар була відома своїми публікаціями на історичну тематику та дописами в соцмережах під псевдонімом Руда Пані, у яких вона різко викривала імперські амбіції російської влади та її прагнення за будь-яку ціну встановити контроль над Україною.

Томіленко додав, що Гайдар писала свої есе й коментарі з Москви, де жила разом із чоловіком і сином, однак із початком широкомасштабного російського вторгнення повернулася до України, щоб бути поруч із мамою.

«Вона залишалася свідомою та сміливою українкою в логові агресора. На неї тиснули, її та чоловіка свого часу залякували, як Оксана мені розповідала… Я їй востаннє написала 7 березня — повідомлення не прочитане, тепер я знаю, чому. Село було під окупантами», — розповіла у коментарі НСЖУ українська журналістка Алла Лазарєва, яка була знайома з загиблою майже 40 років і підтримувала з нею зв’язок.

Останній твіт Гайдар датований 11 березня, у ньому вона повідомила, що в селі немає світла та майже немає інтернету.

«Русня нікому не дає виїхати – стріляє по автівках та навіть по велосипедах на смерть. Можна лише тихо сидіти по хатах. Гуманітарна катастрофа – питання максимально місяця. Твітер я видаляю, сподіваюся, що ще побачимось. Все буде Україна», — написала вона.

За даними НСЖУ, Гайдар народилася й виросла в Києві, в родині журналіста: її батько Юрій Гайдар працював заступником редактора «Спортивної газети». Закінчила факультет журналістики Київського національного університету імені Шевченка. // УНІАН