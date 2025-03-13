Під час війни генерала звільнили щоб уникнути «погіршення його становища та прав щодо грошового забезпечення»?

Учора стало відомо, що генерал-майора Дмитра Красильникова звільнили з посади командувача ОК “Північ”. Військовий зауважив, що причини йому не назвали, додавши, що сьогодні він перебуває у батальйоні резерву.

Речник Генштабу Дмитро Лиховій у коментарі “Суспільному” розповів, що Красильникова звільнили ще чотири місяці тому.

Він запевнив, що з подіями у Курській області це не пов’язано. Сам генерал-майор розповідав, що залишив цю ділянку ще у листопаді.

“Збройні Сили цінують досвід. Переміщення військовослужбовців на посади, де вони можуть бути більш ефективними, є звичайним процесом військової кар’єри. Тож наразі розглядається питання про призначення Дмитра Красильникова на іншу посаду, відповідно до рівня його знань та досвіду”, — розповів він.

За словами спікера, у резерв Класильникова вивели, щоб уникнути “погіршення його становища та прав щодо грошового забезпечення”. Це рішення тимчасове, а про нове призначення військового буде повідомлено згодом.

Нагадаємо, генерал-майор Дмитро Красильников народився 3 липня 1978-го. Після випуску з Одеського інституту сухопутних військ він почав службу в 95-й ОДШБр. У травні 2014-го військовий очолив 34-й батальйон ТрО Кіровоградської області, який за кілька місяців був переформатований в окремий мотопіхотний батальйон 57-ї бригади.

У 2014-му Красильников брав участь у звільненні Торецька (тодішнього Дзержинська) у Донецькій області. Наступного року він очолив 57-му ОМПБр, яка брала участь в операції у Дебальцеве. З початку російського вторгнення Красильников командував ОТУ “Північ”, а з березня 2023-го — ОК “Північ”. Нагороджений званням Героя України та орденом “Золота Зірка”. // Дзеркало тижня