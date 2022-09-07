Під Харковом ЗСУ взяли в полон підполковника російської армії (відео)

В ході контрнаступальних дій в Харківській області українські військові взяли в полон групу окупантів, в тому числі підполковника російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter офіцера ЗСУ Анатолія Штефана.

Українські військові захопили в полон кілька солдатів та одного підполковника.

Де саме були зняті ці кадри не уточнюється. Однак, за деякими даними, окупанти могли бути взяті в полон під час штурму міста Балаклія (Харківська область).

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські військові почали бої на заході від Балаклії. Також ворог заявив про втрату населеного пункту Волоховий Яр.