Під Харковом ЗСУ взяли в полон підполковника російської армії (відео)
В ході контрнаступальних дій в Харківській області українські військові взяли в полон групу окупантів, в тому числі підполковника російської армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter офіцера ЗСУ Анатолія Штефана.
Полонений підполковник. Харківщина.https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/QWGVuXGTQF
– Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) September 7, 2022
Українські військові захопили в полон кілька солдатів та одного підполковника.
Де саме були зняті ці кадри не уточнюється. Однак, за деякими даними, окупанти могли бути взяті в полон під час штурму міста Балаклія (Харківська область).
Нагадаємо, раніше ми писали, що українські військові почали бої на заході від Балаклії. Також ворог заявив про втрату населеного пункту Волоховий Яр.