Під Харковом ЗСУ взяли в полон підполковника російської армії (відео)

Published

В ході контрнаступальних дій в Харківській області українські військові взяли в полон групу окупантів, в тому числі підполковника російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter офіцера ЗСУ Анатолія Штефана.

Під Харковом ЗСУ взяли в полон підполковника російської армії (відео)

Фото: під Харковом ЗСУ взяли в полон підполковника російської армії (скріншот відео – twitter.com/Shtirlitz53)

Українські військові захопили в полон кілька солдатів та одного підполковника.

Де саме були зняті ці кадри не уточнюється. Однак, за деякими даними, окупанти могли бути взяті в полон під час штурму міста Балаклія (Харківська область).

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські військові почали бої на заході від Балаклії. Також ворог заявив про втрату населеного пункту Волоховий Яр.

Like

Tags:

You may also like...