Під Красногорівкою ліквідували російського воєнкора, відомого скандалом з секс-іграшками

Він називав українців “оскотиненими росіянами”.

У Донецькій області ліквідували російського пропагандиста, автора каналу “Міша на Донбасі” Михайла Лучина.

Про це повідомляють російські пропагандистські та провоєнні Telegram-канали. “Мишко загинув сьогодні о 3:00 під Красногорівкою, в результаті контратаки 79-ї окремої десантно-штурмової бригади”, – йдеться в одному з повідомлень.

В базі “Миротворець” повідомляється, що Лучин був військовослужбовцем армії РФ і оператором БПЛА. “Засвітив використання армією окупантів хімічної зброї, а саме скидання гранати до-51 з дрона на українські позиції. Заробляє на життя продажем дронів, одержуваних в Донецьку нібито на потреби армії окупантів”, – йдеться в повідомленні.

Скандал з Лучиним: деталі

Нагадаємо, в квітні стало відомо про хакерський злом аккаунта пропагандиста на AliExpress.

Повідомлялося, що Лучин зібрав 25 тисяч доларів на закупівлю безпілотних літальних апаратів для загарбників і оформив замовлення на сайті. Хакери зламали його аккаунт і замінили в замовленні дрони на фалоімітатори і страпони.

У своєму Telegram-каналі пропагандист писав про плани по захопленню України, знімав знищені міста, а також називав українців “росіянами, що оскотинилися”. // УНІАН