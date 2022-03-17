Під Прилуками українці розбили групу військових РФ і захопили РСЗВ «Ураган» (фото)
На Чернігівщині українські захисники розбили групу російських загарбників, захопили реактивну систему залпового вогню «Ураган» і ще одну – підбили.
Джерело: оперативне командування «Північ»
Дослівно: «Під Прилуками сили спротиву Сіверщини розбили чергову групу орків.
Наші захисники поповнили парк техніки черговою окупантською одиницею РСЗВ «Ураган». Ще одну — підбили.
Вірте в своїх захисників! Разом до перемоги!». // УП