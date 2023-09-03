Під російський удар на Херсонщині потрапила родина: чоловік загинув, жінка з дитиною – у лікарні

Російські війська продовжують атакувати Херсонську область, є загиблий і постраждалі.

Про це повідомив у неділю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

“Близько 18:00 окупанти обстріляли житлові будинки у Білозерці. Під ворожий удар потрапила родина. На жаль, 35-річний чоловік загинув на місці. Його 36-річна дружина та 9-річна дочка – поранені і шпиталізовані до лікарні”, – повідомив Прокудін у Telegram.

З його слів, також травми обличчя отримав 37-річний місцевий житель.

“Ворог вдарив і по мікрорайону Корабел у Херсоні. З уламковими пораненнями передпліччя до лікарні доставили 77-річного херсонця”, – зазначив голова ОВА.