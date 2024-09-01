Під ударами ТЦ, Палац спорту, «Нова пошта», поранено десятки людей: наслідки російського обстрілу Харкова (фото, відео)

Вдень 1 вересня росіяни знову масово ударили по Харкову. Наразі вже відомо про десятки постраждалих, серед яких діти та медики, пошкоджені відділення “Нової пошти”, Палац спорту, газогін, ТЦ.

Детальніше про обстріл Харкова – у матеріалі РБК-Україна .

Вибухи у Харкові

Близько 13:00 у Харкові пролунала серія вибухів – їх було близько 10. У цей момент у регіоні було оголошено тривогу.

У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики зі східного та північного напрямків. Голова ОВА Олег Синєгубов попередив про загрозу повторних ударів.

29 постраждалих, серед них медики та діти

Майже одразу стало відомо про те, що є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури. Спочатку повідомлялося про шістьох постраждалих, пізніше кількість поранених почала зростати – 13, 15 і т.д. Наразі відомо про 29 постраждалих.

“У тому числі діти, є діти, які отримали важкі поранення. Серед поранених – два представники медичної служби, ще двоє дорослих також перебувають у тяжкому стані”, – розповів Синєгубов.

Оновлено 15:28. Кількість постраждалих у Харкові зросла до 41, серед них – 5 дітей.

Під ударом відділення “Нової пошти”, газогін

Наразі відомо, що окупанти цілили виключно в цивільну інфраструктуру на декількох локаціях. За попередньою інформацією правоохоронців, під час ударів загарбники використали ракети “Іскандер”. Пошкоджені торговельний центр, відділення “Нової пошти”.

Також через обстріл Харькова виникли проблеми з газогоном, є загоряння. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, на даний момент евакуйовано 30 людей.