Підірвати Каховську ГЕС обстрілами нереально: Зеленський зробив заяву щодо злочину РФ

Через росіян в Європі виникла найбільша рукотворна екологічна катастрофа за десятки років, зазначив президент України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські загарбника замінували Каховську ГЕС, а потім підірвали.

Знищити дамбу обстрілами неможливо, розповів український лідер, звертаючись до учасників саміту “Бухарестської дев’ятки” (Словаччина, Польща, Чехія, Угорщина, Литва, Болгарія, Естонія, Румунія, Латвія). “На жаль, уже понад рік Росія контролює і дамбу, і всю Каховську ГЕС. Підірвати її якось ззовні – обстрілами – фізично нереально. Вона була замінована. Замінована саме російськими окупантами й підірвана ними”, – повідомив він.

За словами очільника України, через РФ в Європі виникла найбільша рукотворна екологічна катастрофа за десятки років, росіяни підірвали бомбу масового екологічного ураження.

“…Це найбільш небезпечний терорист у світі. І тому поразка Росії – поразка, яку ми все одно забезпечимо, – буде найбільш вагомим внеском у безпеку нашого з вами регіону, нашої Європи та всього світу”, – сказав президент.

За словами Зеленського, російський реваншизм постійно підживлює віра керівництва РФ в те, що євпейці проявлять слабкість.

“…Слабкість – це основна надія та ставка терористів. Більше жодної слабкості в Європі по відношенню до зла агресії! Більше жодної невизначеності щодо безпекових перспектив у Європі! Кожен наш крок, кожне наше рішення, кожен наш саміт мають посилювати всіх нас у захисті від російського терору. І безперечно, це має забезпечити вільнюський саміт НАТО”, – підкреслив президент.

Українській лідер також заявив, що РФ воює проти цивілізації, природи та життя, і тепер вона винна у жорстокому екоциді. “Світ повинен відреагувати… Росія повинна піти з української землі та понести повну відповідальність за свій терор”, – додав Зеленський. // УНІАН