«Підла орда, яка вміє лише руйнувати»: російські окупанти підірвали об’єкт, який постачав електроенергію на Херсонщину (фото)

Більша частина звільненої області без світла з 6 листопада.

Російські загарбницькі війська знищили енергетичний обʼєкт, який забезпечував енергоживлення всього правобережжя Херсонської області і значної частини Миколаївської області.

Підірвано два автотрансформатори, кожен вагою 250 тон, повідомив голова “Укренерго” Володимир Кудрицький на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

“Зал релейного захисту, компресорна, акумуляторна – що на думку терористів не зробили вибухи, додатково розстріляно і розтрощено. Кілька гектарів наслідків безсильної злоби окупантів перед втечею з правобережжя Херсонщини. Підла орда, яка вміє лише руйнувати”, – написав він.

Зараз опрацювуюються схеми заживлення Херсонщини з сусідніх двох областей.

Також сапери обстежують високовольтні лінії, які проходять вздовж територій, де точилися тяжкі бої.

“Рівень замінованості там дуже високий. Працюємо обережно, але не втрачаємо жодної хвилини. Більша частина звільненої Херсонщини без світла з 6 листопада. Робимо все можливе, щоб за обраними резервними схемами заживити людей якнайшвидше”, – відзначив Кудрицький.

Крім того, необхідне обладнання вже прямує в Україну від системних операторів Польщі і Франції, які відгукнулися на прохання про допомогу. // УНІАН